Miljøpris til Hordalands fergekrav

Hordaland fylkekommune ble tildelt prisen for årets lokale miljøtiltak under Zerokonferansen i Oslo denne uken.

Det var Hordaland fylkeskommune og deres miljøkrav til fergeanbudene som gikk seirende ut av miljøstifelsen ZEROs kåring av årets lokale miljøtiltak.

Da fylkeskommunen utlyste anbudskonkurransen satte de krav om utslippskutt på minst 55 prosent. Syv av fergesambandene ble tidligere i høst delt ut til Fjord1, de leverte et anbud som vil kutte CO2-utslippene på Skyss-fergene med 78 prosent.

– Offentlige anskaffelser er helt avgjørende for å sette fart på denne utviklingen, og dette er et prakteksempel på hva vi kan få til når det offentlige stiller miljøkrav, sa Marius Gjerset, teknologiansvarlig i miljøstiftelsen da tildeling av Skyss-kontrakten ble kjent i oktober.

ZERO skriver på sine hjemmesider at det var rekordmange søkere og usedvanlig sterk konkurranse om årets topplasseringer. – Dette viser at det grønne skiftet er i gang i Kommune-Norge, sier juryen, som består av Kristin Halvorsen, direktør for Cicero og tidligere statsråd, KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen, tidligere statsråd Odd Einar Dørum og ZEROs leder Marius Holm.

Oslo kommune sikret seg andre plassen for sitt arbeid med utslipp fra anleggsarbeid, og Tønsberg kommune kapret den siste pallplassen for biogassanlegget Den magiske fabrikken.