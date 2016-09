Skangas mener skip-til-skip bunkring er fremtiden

Leveransen til Terntank markerer starten på en ny epoke: å bruke bunkringsfartøy til å bunkre skip.

Er dette fremtiden?

-Dette er fremtiden for større skip hvor store volumer og hurtig overføring er en viktig faktor . Sts-bunkring gir mer fleksibiltet, og det er svært viktig at bunkringen gjennomføres på en kostnadseffektiv og sikker måte, sier Tor Morten Osmundsen, adm.dir. i Skangas til skipsrevyen.no.

LNG-leverandøren Skangas, annonserer i en pressemelding at de gjennomførte en LNG-bunkring av produkttankeren Ternsund 3. september. Denne bunkringsoperasjonen er en viktig milepæl for selskapet. Ikke bare er det første gang Ternsund blir bunkret med LNG av et annet skip. Det er også den første skip-til-skip-bunkringen gjennomført av Skangas og Anthony Veder, og den første i Gøteborgområdet.

Osmundsen forteller videre at bunkringen var svært vellykket. – Ternsund mottok avtalte volumer til avtalt tid, og operasjonen ble gjennomført på en sikker og god måte. Og vi vet hva vi kan gjøre enda bedre, sier han.

Ny epoke når bunkringsskip forsyner shippingmarkedet

Hittil har LNG-bunkringer foregått med tankbiler eller fra terminaler på land. Denne type leveranser har Skangas lang erfaring med. Leveransen til Terntank markerer imidlertid starten på en ny epoke: å bruke bunkringsfartøy til å bunkre skip.

Fra begynnelsen av 2017 vil Skangas operere et nytt bunkringsfartøy. Dette vil bidra til rask, sikker og effektiv bunkring av LNG. Fram til den tid vil Skangas bruke Coral Energy for å levere LNG til shippingkunder som NEOT (North European Oil Trading). Hun er et skip i LNG småskalamarkedet og er eid av Anthony Veder.

Normalt brukes det 15600 kubikkmeter-store LNG-skipet til å frakte LNG til distribusjonsterminaler i Europa. Ved å bruke Coral Energy kan Skangas tilby bunkring til skipseiere i hele Nord-Europa. Bunkringen i Gøteborg ble gjennomført i nært samarbeid mellom Skangas, skipseierne Terntank og Anthony Veder, Gøteborg havn og selskapet NEOT.

Enkel tilgang til renere brennstoff er en realitet

– Vi er svært stolte av å være en av de første i verden til å bunkre LNG skip-til-skip. Vi mener at LNG raskt vil bli det foretrukne brennstoffet for skipseierne, sier Osmundsen i følge pressemeldingen.

– Vi har utviklet en LNG-infrastruktur for å betjene det nordiske industrimarkedet og marine. LNG er på den måten tilgjengelig for alle kunder som er villig til å skifte til et renere brennstoff enn det de tradisjonelt har brukt. Bunkringsoperasjonen i Gøteborg gir klare indikasjoner på at markedet utvikler seg og at våre bestrebelser for å gjøre LNG lett tilgjengelig betaler seg.

Skangas’ nye bunkringsskip M/T Coralius vil ha en kapasitet på 5800 kubikkmeter. Det vil tilby både skip-til-skipbunkringer og å frakte LNG til terminaler i Europa.