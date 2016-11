Maritime Partner med nytt design

Maritime Partner og Hareide Design samarbeider om et nytt designkonsept for Ålesund-bedriftens båter. – Erfaringer viser at vi sjelden leverer båter uten at de er spesialtilpasset til kunden på et eller annet vis, sier Tore Fiskerstrand, design sjef i Maritime Partner i en pressemelding.

Med utgangspunkt i skroget på en av Maritime Partners eksisterende modeller, har Maritime Partner og Hareide Design samarbeidet om å lage et nytt design med vekt på funksjonalitet, estetikk og en særpreget identitet som skal være en plattform for båtene i Maritim Partners produktserie. I tillegg forventer samarbeidspartnerne at designet skal bidra til å redusere produksjonskostnader og dermed øke konkurransekraften til Maritime Partner.

Det nye designkonseptet tar utgangspukt i skroget på en av Maritime Partners eksisterende modeller, Einar Hareide, administrerende direktør Hareide Design forklarer at de har tenkt design på en slik måte at en med enkle grep kan forlenge og øke bredden på båten uten at det går ut over uttrykket.

Modulbasert design

– Med gjenbruk av moduler, blant annet av fendere og tak-konstruksjoner, kan en tilpasse deler til å passe til båter selv om båtene har forskjellige lengder og funksjon. Dette gir gjenbruk i design, konstruksjons- og produksjonsfasen, og kanskje også enklere service, sier Hareide i meldingen.

– Erfaringer viser at vi sjelden leverer båter uten at de er spesialtilpasset til kunden på et eller annet vis. Derfor har vi lagt vekt på at det nye designet skal være modulbasert, noe som gjør at vi kan være mer fleksibel på slike tilpassinger, og at tilpassinger blir mer forutsigbare både for oss og for kunden, sier Maritime Partners designsjef Tore Fiskerstrand.

Fiskerstrand legger til at med modulbaserte løsninger vil de kunne tilpasse båtene etter kundens ønsker uten at det nødvendigvis øker kostnadsnivået. Med høy grad av integrasjon av ulike komponenter, og et funksjons-optimalisert design, er målet å få ned kostnadene, og å bli enda mer konkurransedyktige på pris.

Designet har blitt luftet for kunder, men er enn så lenge på konseptstadiet. I følge salgsdirektør Gisle Anderssen i Maritime Partner ville Nor-Fishing messen til sommeren være den ideelle anledning å presentere en kontraktsnyhet på.