Maritime Partner lander sin største enkeltkontrakt

Maritime Partner skriver i en pressemelding at de har inngått kontrakt med Geiranger Fjordservice om levering av en turistbåt. Den andre turistbåten Maritime Partner selger i løpet av ett år.

Dette er den hittil største enkeltbåtkontrakten i Maritime Partners historie. Også størrelsen på båten er historisk for Maritime Partner, som nå bygger om produksjonshallen i Breivika i Ålesund for å få plass til å bygge katamaranen, og for å effektivisere produksjonen ytterligere.

Den nye båten skal sertifiseres for 147 passasjerer og for operasjon på lengre strekk i relativt åpen sjø. I tillegg til fjordsightseeing i Geiranger vil man dermed legge til rette for charterturer og reservebåtoppdrag for hurtigbåtruter i lavsesongen.

Maritime Partner – et logisk valg

– Etter en prosess med å finne den riktige samarbeidspartneren til å utvikle den nye båten, falt det naturlig å velge Maritime Partner, som nå med sitt nye satsingsområde er på vei inn i turistbåtmarkedet», sier Leif Magne Klubbenes, styreleder i Geiranger Fjordservice i meldingen.

Maritime Partner leverer i sommer sin første katamaran til Gjendebåtene og satser nå videre i et voksende turistmarked.

At båten skal ha en grønn profil, og skal derfor lages av lett, miljøvennlig og resirkulert materiale, benytte miljøvennlig fremdriftssystem og blant annet være forberedt for å kunne ta i bruk hydrogen, så snart det er realistisk mulig.

Mer enn 50 prosent av skroget og overbygget bygges i allerede resirkulert aluminium, som kan resirkuleres igjen når båten en gang ikke skal brukes lenger.

Nytt og større steg

Samarbeidet med kunden er enestående godt, og vi i Maritime Partner er takknemlig for denne kontrakten som er et nytt og større steg inn i turistbåtmarkedet. Det er svært hyggelig at vår omstillingsevne gjør oss i stand til å etablere oss i nye markeder, sier områdesalgsjef Rune Midtkandal.

Nytt designkonsept

Den nye båten er spesielt utviklet for gi passasjerene den beste utsikten til fjord og fjell. Med store vindusareal blir det godt utsyn for alle passasjerer inne fra salongen, noe som også sikrer flotte naturopplevelser selv ved dårlig vær. Båtens formuttrykk er basert på Maritime Partners nye designkonsept. Med det nye designet legger Maritime Partner vekt på funksjonalitet, estetikk og en særpreget identitet.

– Også i dette prosjektet er hovedfokus funksjon, og de forskjellige krav en turistbåt blir stilt overfor. Dernest skal den se bra ut, sier Midtkandal.