Maritime Partner bygger båt til Abyss Aqua

Kristiansund-baserte Abyss Aqua har kontrahert nok et hurtiggående fartøy fra Martime Partner, ett år etter at «Fosna Triton ble overlevert». Det melder Maritime Partner.

Fartøyet er 15 meter langt, har en toppfart på 35 knop, er meget sjødyktig og utrustet med det beste som er å få av dykkerutstyr. Alusafe 1500 LDV er designet og bygget for å takle alle sjø- og værforhold, og kan rekke over store strekninger på kort tid.

I hovedtrekk blir det altså veldig likt «Fosna Triton», som selskapet overleverte i mai 2016.

– Med denne kontrakten tar vi et nytt og viktig steg innen havbruk. Dette er et relativt nytt satsingsområde for oss, men et markedssegment hvor vi har kunnet overføre kunnskap og erfaring bygd opp over mer enn 20 år, sier Stig Flem, salgssjef i Maritime Partner i meldingen.

Abyss Aqua, som er en del av Aqua Group, et av landets største servicebåt-rederier for havbruksnæringen er svært fornøyd med «Fosna Triton».

Kan benyttes i eksponert oppdrett

– Den er solid og sterkt bygg, et kvalitetsmessig godt produkt med velkjente og velprøvde komponenter. Med detaljert og god dokumentasjon er det enkelt for oss å finne ut av hvis det er noe på båten som skal fikses eller endres, sier Øystein Kjønhaug, daglig leder i Abyss Aqua.

Båttypen passer til inspeksjonsdykking på skrog og nøter, og er tilpasset fremtidige anlegg for eksponert oppdrett. Klasset for liten kystfart kan fartøyet bevege seg langs hele norskekysten.