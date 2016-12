Maritime & Merchant har åpnet dørene

20. desember kunne nisjebanken Maritime & Merchant endelig åpne dørene for kunder innen shipping og offshore.

– Oppstart av en bank tar jo sin tid, blant annet med innhenting av konsesjoner, også havnet vi jo i et vanskelig marked, sier administrerende direktør Halvor Sveen til Skipsrevyen.no. Sveen har jobbet med å stable Maritime & Merchant (M&M) på bena siden september 2013, før den tid har han blant annet arbeidet i Pareto Bank, Grieg Shipping og P.F. Bassøe Shipbrokers.

M&M er et privat selskap, men på eiersiden kan det nevnes at Arne Blystad, Henning Oldendorff og Endre Røsjø har betydelige eierandeler.

M&M tilbyr førsteprioritets pantelån til små og mellomstore rederier. – Det er et velprøvd konsept, og vi lanserer på en nøktern modell, men vi mener det er et stort vakuum i markedet, som nærmest har tørket inn for de kundene vi sikter oss inn mot, sier Sveen. Han legger til at de satser på personlige relasjoner og service.

Sveen påpeker at det er kundene og kundens struktur som avgjør hva som kan tilbys, men ser for seg at tørrlast, tank og tildels kjemikalie kan være attraktive kunder. Når det gjelder offshore kommer M&M på kort sikt til å være forsiktige.

– Det er jo ingen tvil om at 2017 kommer til å bli tøft for offshore, men vi kan ikke lukke døren helt, Norge er en olje og gass nasjon, sier Sveen som også tror tørrlastmarkedet kan se en liten oppsving det kommende året.

– Jeg er generelt en nøktern optimist når det gjelder shipping, sier Halvor Sveen avslutningsvis.