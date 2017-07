Maritime House vil markere seg i havbruksnæringen

Maritime House i Kristiansund melder at de har ambisjoner innen havbruk, gjennom sin satsing Maritime Aqua. Første fartøy er på plass er brønnbåten M/S «Reflex».

– Det vi kan si er at vår Aqua-avdeling vil være et viktig satsingsområde fremover, sier Frank Spjelkavik Berget, senior partner i Maritime House til skipsrevyen.no.

Han legger til at de har ambisjoner om å bli en betydelig aktør innen segmentet.

– I tillegg til brønnbåt ser vi på blant annet på servicefartøy og har første båt på tegnebrettet. MS Reflex er således første båt i rekken, sier Spjelkavik Berget.

Spjelkavik Berge opplyser at «Reflex» er solgt av Berg Partner AS til Reflex Shipping AS, et eierselskap for brønnbåten. Reflex Shipping AS eies av Maritime House AS, Haltbakk Invest AS og Rock Bay Holding AS.

På selskapets hjemmesider opplyses det at «Reflex» ble bygget i 1989, er 21 meter lang, seks meter bred og har en brønnkapasitet på 145 m3. I en pressemelding beskriver selskapet båten som en nisje-brønnbåt som egner seg godt for trange og krevende farvann.

Fartøyet vil ha hjemmehavn på Smøla.