Maersk Line kjøper Hamburg Süd

A.P. Møller – Mærsk skriver i en pressemelding at konsernets containerrederi Maersk Line har kjøpt tyske Hamburg Süd.

Hamburg Südamerikanische Dampfschiffahrts-Gesellschaft KG (Hamburg Süd), som er verdens syvende største containerrederi operer 130 fartøyer med containerkapasitet 625 000 TEU, og 5960 ansatte på 250 kontorer verden over.

I september ble det kjent at Maersk Line ville øke flåten på andre måter enn å kontrahere nybygg.

Gjennom oppkjøpet får Maersk Line en containerkapasitet på om lag 3,8 millioner TEU, den kombinerte flåten består av 741 containerskip.

– Dagen i dag er en milepæl i Maersk Lines historie. Jeg er veldig fornøyd med at vi har kommet til enighet med Oetker Group om kjøpet av Hamburg Süd. Hamburg Süd er et veldrevet og høyt respektert selskap med sterke merkevarer, dedikerte ansatte og lojale kunder. Hamburg Süd komplementerer Maersk Line og sammen kan vi tilby kundene våre det beste av to verdener, først av alt på nord-sør rutene, sier Søren Skou administrerende direktør i Maersk Line i meldingen.

Avtalen får ingen finansielle følger i 2016, transaksjonen forventes lukket innen utgangen av 2017.