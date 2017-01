Lokale leveranser for Folla Maritime

Folla Maritime i Flatanger har levert nok en lokalitetsbåt av sitt populære design FollaWork 35.

Byggenummer 64, fartøyet «Riøy»har blitt levert til en lokal kunde, oppdrettsselskapet Bjørøya AS.

Bjørøya har også nylig tatt levering av en 33 fots båt av typen FollaWork 33, og venter nok en FollaWork 35, som skal få navnet «Rekkøy», forventet levert i mars.

– Neste fartøy har byggnummer 63. Årsaken til at vi hopper tilbake et nummer er at B63 var planlagt til en annen kunde, men det ble kansellert. Slik at når Bjørøya skulle ha en båt til, hentet vi tilbake B63, forklarer Runar Brennevolleng, daglig leder i Folla Maritime til Skipsrevyen.no.

Brennevolleng kan fortelle at status på byggenummer 63 er at de har begynt med montering av utstyr på fartøyet.

– Vi skal i dag ta en gjennomgang av prosjektet for å planlegge innspurten. Ut i fra tiden som er brukt på de tidligere fartøyene, så vil nok en overleveringsdato i starten av mars være realistisk. Det er mange underleverandører som skal gjøre en jobb nå fremover, og vi er avhengig av at alt som skal gjøres er godt planlagt og mest mulig effektivt.

Designet FollaWork 35 er utarbeidet av Marin Design, er 10,65 meter langt og fem meter bredt, og har thruster i begge ender. Fremdriften besørges av John Deere 265 hk levert av Nogva Motorfabrikk.

Båten har to capstaner, en på tre tonn og en på ett tonn, og en kran av typen Guerra M 95.20A.

– Det er veldig kjekt å ha en lokal kunde som Bjørøya. Vi hadde jevnlig kontakt igjennom byggeprosessen, slik at vi fikk fort avklarert en del spørsmål som oppstår under bygging. I tillegg er det en stor fordel at kunden kan stille opp på en gjennomgang av prosjektet, innen kort tid, sier Brennevolleng som legger til at han også synes det er gøy å ha muligheten til å se fartøyet i arbeid.