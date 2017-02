Liten katamaran, stort Enova-tilskudd

Kristiandselskapene WindPartner og ESNA har utviklet en liten luftputekatamaran til bruk i offshore-vindparker. Tilskudd fra Enova kan nå være med på å løfte designet fra tegnebrettet.

-Vi har fått mange gode tilbakemeldinger, og har tro på at det kommer flere ordrer av denne typen, uttaler skipsdesigner Trygve Espeland hos ESNA til skipsrevyen.no.

Prosjektet drives av offshore-vind leverandøren Windpartner, ledet av Morten Mellerud og Eivind Nordal. Mellerud påpekte i en pressemelding i forbindelse med Enova-konferansen at det forventes rundt 11 000 nye offshore vindturbiner fram mot 2030, bare i Europa. For å betjene disse kreves nye servicefartøy.

Les også: Helelektrisk luftpute-ferge i 30 knop

ESNA står bak designet på WindPartners 15 meter lange luftputekatamaran. Det er den beskjedne størrelsen som gjør katamaranen som skal brukes til vedlikehold av offshore vindmøller så kostnadseffektiv. Nylig ble det kjent at prosjektet får 6 889 000 kroner i Enova-støtte.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger. Utfordringen har vært på hvordan vi skal kunne finansiere den første båten. Enova-støtten gjør at dette nå er mulig å få til, sier Espeland fornøyd til Skipsreveyn.no

I en pressemelding uttalte Petter Hersleth, markedssjef for transport i Enova at prosjektet åpner for å bruke mindre båter lenger ut på havet, så man slipper store skip og unødige utslipp for å gjøre den samme jobben. Denne teknologien kan være et friskt pust også i for eksempel havbruksbransjen, så ringvirkningene kan bli veldig store. Derfor er vi meget spent hvordan katamaranen presterer under reelle driftsforhold.

Les også: Fiskerstrands hydrogenferge med PilotE-tilskudd

– Vi har snakket med kunder innen offshore vind og blitt utfordret av disse. Dette er resultatet. Den lille katamaranen vi har designet gjør havvind mer konkurransedyktig gjennom lavere drivstofforbruk og mer effektiv i drift. Utfordringen har vært å komme til med de fartøyene de har i dag. Utfordringen har vært å utvikle båter med kraft nok til å være stabile i høye bølger, som samtidig er lette nok til å kunne sjøsettes offshore. Det har vi nå fått til, forklarer Espeland videre.