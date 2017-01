Leverte brønnbåt med jacuzzi

Aas Mek. Verksted leverte denne uken byggenummer 195 M/S «Øystrand» til Bømlo Båtservice.

Nybygget skal døpes på Stord lørdag 21. januar, og får Marie Louise Hvide, datteren til Anders Hvide, styreformann i Sølvtrans som gudmor. Det skriver Aas. Mek. i en pressemelding.

Nytt design

Nybygget har en lengde o.a på79,8 meter og er 16 meter bredt. Designet er nyutviklet, med typebetegnelsen AAS 3602 STDE med en lastekapasitet på 3600 m2, tilsvarende 540 tonn med levende laks.

Designet er skrogmessig uttestet i modelltanken i Trondheim for optimalisering av skroglinjer for lavest mulig energi forbruk og størst mulig fart på last og ballast.

Båten er arrangert for åpen og lukket transport, sortering, smolt transport, avlusing med filter for oppsamling av lus og UV-behandling av alt sirkulasjonsvann.

Kino og jacuzzi

Fremdriftssystemer er Siemens Blue Drive Dieselelektrisk på 3000 kW. Strømproduksjon besørges av 4 stk CAT 3512C hjelpemotorer, hver med en kapasitet på 1550 kW og totalt 6200 kW.

For mannskapets komfort er skipet utstyrt med 11 enmannslugarer, messe, bysse, kino og skylounge med jacuzzi på toppen av styrhuset.