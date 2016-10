Leveranse av Vaaglands andre Hydrolicer-lekter rett rundt hjørnet

Av: Therese Soltveit/kyst.no

Vaagland Båtbyggeri jobber på spreng for å fullføre sin andre Hydrolicer-lekter, og driver nå uttesting i sjø. Datterselskapet Vamar AS står som eier og skal leie avlusingslekteren til Salmar Farming, som allerede i neste uke mottar sin andre på kort tid.

Vaagland Båtbyggeri AS har de siste årene levert servicefartøyer og lektere til bruk i oppdrettsbransjen. I januar etablerte morselskapet en ny datter – Vamar AS – et selskap for utleie av SLC lektere med teknologi for lusefjerning om bord.

Da den første lekteren ble ferdigstilt gikk den straks i tjeneste hos SalMar Farming. Snart får Frøya-selskapet overlevert lekter nummer to, som har fått navnet SLC-02. Den tredje i rekken skal leveres til Hydro Fish Care AS første mars neste år, også den med Hydrolicer om bord.

– Vi har en utrustningsperiode på en tre-fire måneder fra vi får skroget til ferdig fartøy, men det tar også i forkant mye tid med design, planlegging og skrogbygging, forklarer daglig leder Peter Kristjan Vaagland i Vamar.

Han sier at den første lekteren nylig ble overført for oppdrag hos SalMar Nord. De har allerede gjennomført sin første avlusing, der de fikk avlust 170 000 laks med gode avlusingstall og svært lav dødelighet, og tilbakemeldingen er at lekteren fungerer godt hos oppdretteren, ifølge Vaagland.

– Vi har i etterkant av levering av SLC-01 måttet gjøre noen justeringer på systemene, men de siste månedene har den fungert godt, opplyser han.

Fem Hydrolicer-linjer

Det er mannskap fra OEM Aquaservice som står for driften ombord i SLC-01. Lekter nummer to skal utleies til Salmar Farming, som blir det andre Hydrolicer-sytemet som er montert på lekter og utleid til oppdretter.

Skroget til lekterne er bygget ved et skrogverft i Polen og deretter tok Vaagland Båtbyggeri over. De har montert fem linjer med Hydrolicer avlusersystem, manøvreringsutstyr, strømaggregater, kraner, filtreringsutstyr, Ozone-anlegg og A-ramme for slangeutlegg m.m.

Lekteren er videre arrangert med innredningsbekvemmeligheter i god skipsstandard for opp til åtte personer. Under drift vil det vanligvis være 4-5 personer om bord. Hver av linjene i systemet kan avluse cirka 30 tonn fisk i timen.

Hydrolicer-arbeidet er drevet frem av Marine Harvest Region Nord og Marine Harvest ASA v/Henrik Trengereid, sammen med initiativtager og tidligere områdeleder i selskapet, Frank Øren, og seriegründer Odd Einar Grøntvedt. I 2015 begynte selskapet Hydrolicer Produksjon AS utviklinga av prototyper og uttesting i samarbeid med Marine Harvest.

Bygger opp kompetanse

Vaagland er glad for at Vamar og Vaagland Båtbyggeri nå utvikler en god kompetanse på dette feltet i nært samarbeid med OEM/Hydrolicer og oppdrettere.

Han påpeker til kyst.no at de nå er i sluttfasen av byggingen, tester i disse dager ut funksjonene på lekteren.– Vi har lært oss mye ny kunnskap, det har vært mye prøving og testing. Men vi har bygd oss opp en kompetanse på disse lekterne som vi vil bygge inn i kommende enheter.

– Avlusingslekteren ble dokket ut på tirsdag for de siste kaiprøver. Nå gjenstår manøveringstestene ute på fjorden og de siste justeringer av avluserlinjene, sier Vaagland.

Bedret sikkerhet

Alle lekterne er utstyrt med egne manøvreringsenheter som gjør de de kan operere ved anleggene uten bistand fra slepebåt.

– Dette er noe som Fiskeridirektoratet har satt pris på, siden dette skaper større sikkerhet under manøvrering inn til anlegget og slik kan forhindre rømming, legger han til.

Noe dåpsfest for lekteren vil det nok ikke bli tid til, siden denne skal rett ut i kampen mot lusen for Salmar, der de første testene vil bli utført på Smøla.