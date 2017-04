Lederskifte i Skangas

Styret i Skangas har utnevnt Kimmo Rahkamo, til selskapets nye administrerende direktør, han erstatter Tor Morten Osmundsen. Det fremgår av en pressemelding fra selskapet.

Rahkamo (54) kommer fra stillingen som administrerende direktør i Fenniarail, en stilling han har hatt siden 2010.

Rahkamo har tilbrakt store deler av karrieren i lederstillinger i olje- og gassindustrien. Han har hatt flere lederstillinger i Neste, blant annet Executive Vice President i Neste Oil. I tillegg har han jobbet som Vice President for Supply and Oil Refining hos Fortum.

– Kimmo Rahkamo har lang erfaring og en imponerende bakgrunn innen forretningsledelse også i olje- og gassindustrien. Som styremedlem i Skangas er han godt kjent med selskapet og har en klar visjon for Skangas’ fremtid. Rahkamo er i en utmerket posisjon for å lede Skangas og sikre videre positiv vekst i selskapet, sier Johanna Lamminen, styreleder i Skangas i meldingen.

Rahkamo avløser Osmundsen 15. mai.

– Skangas har under Tor Morten Osmundsens ledelse styrket sin posisjon i LNG-verdikjeden og bygget LNG-infrastruktur i hele Norden som er klargjort for videre vekst. Jeg vil på vegne av styret i Skangas takke Tor Morten for den viktige jobben han har gjort, sier Lamminen