Larsnes Mekaniske Verksted signerer med Zephyr Fishing

Larsnes Mekaniske Verksted AS har signert storkontrakt med Zephyr Fishing

Company Ltd. Lerwick, Shetland for bygging av en 75,40 x 15 meter pelagisk tråler av ST-125 design.

Skipet er designet av Skipsteknisk AS i Ålesund i nært samarbeid med rederiet og blir den tredje i rekken til dette rederiet.

Det fremgår av en pressemelding at leverandørene av utstyret om bord på den moderne pelagiske tråleren som kan komme opp i en fart på rundt 17 knop, i stor grad er de samme som de har hatt på tidligere fartøy.

Skipet vil bli utrustet på Larsnes etter at skroget er levert fra Larsnes sitt samarbeidsverft i Polen. Ferdig skip leveres til rederiet sommeren 2019.