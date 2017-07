Larsnes Mek. Verksted kan vise til solid omsetningsvekst

Larsnes Mek. Verksted hadde en stor omsetningsvekst i 2016, og økte med hele 232,5 millioner kroner.

Sunnmøre selskapet Larsnes Mekaniske Verksted hadde en omsetning på 488 millioner kroner i 2016, sett mot 255,5 millioner året før. Dette er en økning på 232,5 millioner kroner.

Driftsresultatet hadde en økning på 16,8 millioner kroner, og gikk fra 8,2 millioner til 25 millioner i 2016.

Utbyttet selskapet har tatt er på to millioner, og 16,2 millioner skal overføres til annen egenkapital. Egenkapitalen til selskapet er 54,4 millioner, sett mot 38,1 millioner året før.

Årsregnskapet for 2016 viser et overskudd etter skatt på 18,2 millioner.

Leveringer

Styret skriver i årsberetningen at det er i løpet av 2016 levert to brønnbåtfartøy på 3500 m3 til Rostein AS.

Den første, Ro Server ble levert den 11 mai og ble døpt i Florø 18.juni. Den andre, Ro North ble levert 29.november, men ble døpt allerede 12 november i Ålesund.

«I tillegg til dåpsfest på Scandic Parken hadde vi også en storstilt feiring av Larsnes Mek. Verksted AS sitt 35-års jubileum med rundt 200 gjester, der både ansatte, de største kundene og leverandørene våre ble invitert», melder de.

Når det gjelder leveringer for 2017 og 2018, sier selskapet at de 01.07.2016 skrev kontrakt på to snurpere/snurrevadfartøy, bygg nr. 58 og nr. 39. Den opplyser også at den 31.08 skrev de kontrakt på bygg nr. 60. Disse er alle designet av Naval Consult AS i Maløy.

Videre har de signert kontrakt på et fiskefartøy, bygg nr. 61. Det er også kontrahert en brønnbåt med levering første halvår i 2018. Frem til sommeren melder de at det blir full sysselsetting.

De påpeker at i tillegg til normal kundeflyt, var det også i løpet av høsten et større ombyggingsprosjekt på Ro Fjell, for Rostein AS.

Godt år for sysselsettingen

Sykefraværet til bedriften utgjorde 2,5 % av totale lønnskostnader, og det har ikke forekommet noen alvorlige skader eller uhell i 2016.

Styret melder at 2016 var et godt år vedrørende sysselsettingen. Med de fast ansatte og innleid personell, har selskapet på det mest hektiske vært oppe i 190 sysselsatte i produksjonen. Pr. 31.12.16 var 50 personer ansatt i bedriften. Fem kvinner og resten menn. Styret består av fem medlemmer, en kvinne og resten menn.

Det har ikke lykkes Skipsrevyen.no å komme i kontakt med selskapet for ytterligere kommentarer.