Hybridskip fremfor landstrøm

– Jeg har ikke tro på landstrøm til fartøy. Det er dyrt og vi har langt mer effektive alternativer. Hybridskip er et godt alternativ.

Det er Jens Lassen som sier dette til skipsrevyen.no. Han er seniorrådgiver i Hurtigrutens team som jobber med programmet for teknisk utvikling av de nye hurtigruteskipene. Han understreker at synspunktet om landstrøm står for hans personlige regning.

– Batteriteknologien utvikles så hurtig at de fleste fartøy i nær fremtid kan være selvforsynt med strøm ved landligge, mener han.

Lassen har lang erfaring fra cruisedrift, og trekker veksler på erfaringene fra denne delen av skipsfarten som uten unntak har svært ambisiøse miljøkrav. Ikke minst Hurtigruten som går i front for at skipsfarten skal ilegges strengere miljøkrav.

– Det er cruiseskipene som har størst behov for energi ved landligge om man sammenligner med annen skipsfart. Kan cruiseskipene løse dette problemet, bør det være en enkel sak for resten av skipsfarten, mener Lassen.

Roald Amundsen viser vei

Jens Lassen bruker de to nye hurtigruteskipene som eksempler for å understreke hans synspunkt.

– Om bord i MS «Roald Amundsen» vil det bli installert en batteripakke på 1,2 megawatt, hvilket ikke er spesielt mye. Allerede i skip nummer to, vil batteripakken være 5-6 megawatt. Da snakker vi. For skip med slik batterikapasitet vil det ikke være problemer med å være selvforsynte med ren energi ved landligge, understreker han.

Da er det ifølge Jens Lassen nærliggende å slå fast at en stor utbygging av kostbare landanlegg som skal forsyne skip ved landligge, er lite kostnadseffektivt sammenlignet med at skipene utstyres med batteri og på den måten løser hele problemet.