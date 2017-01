Lander sin største kontrakt noensinne med Malaysias største cruiseselskap

IT-selskapet Adonis, dro nylig i land sin hittil største kontrakt. Kontrakten er inngått med Genting Hong Kong, en enhet i Genting Group, Malaysias største cruiseselskap og en ledende aktør innen reiseliv globalt.

Den betydningsfulle kontraktinngåelsen ble gjort kjent 21. desember. Ledelsen i Halsnøy-baserte Adonis, er svært fornøyd med at cruiseselskapet har valgt deres løsning.

– Genting HK eier i dag noen av verdens mest innovative cruiseselskap som Asia’s største cruiserederi Star Cruises, nyetablerte Dream Cruises samt det US-baserte luksusmerket Crystal Cruises, forklarer salgsdirektør i Adonis, Per Ove Kviteberg til skipsrevyen.no.

Sistnevnte har nylig opprettet elvecruise-selskapet «Crystal River Cruises» og flycruise-selskapet «Crystal Air Cruises». Genting HK er også en stor aksjonær i Norwegian Cruise Line (NCL), og kjøpte i fjor opp tre tyske skipsverft for å kunne realisere sine store planer for satsing innen cruisemarkedet i årene framover.

Tradisjonelle shippingselskap i kundemassen

-Vi leverer fullintegrerte- lønns og personalsystemer til norsk og internasjonal maritim industri. Løsningen vår dekker hele prosessen fra utlysing av ledige stillinger på web, innhenting og evaluering av søknader, ansettelse, kompetanseregistrering og planlegging, avdelings- og eller prosjektbasert ressursplanlegging og skifthåndtering til lønnssystemer som er tilpasset skatte- og avgiftsregelverket i flere sentrale land, poengterer han.

Kundemassen består hovedsakelig av tradisjonelle shippingselskap innen cruise, kommersiell shipping og offshore. I tillegg leverer Adonis tilsvarende løsninger til landbasert industri, med særlige tilpassede løsninger for selskaper som opererer i flere land og gjerne har mange ansatte utplassert i prosjekter over kortere eller lengre tidsrom.

Tilpasningsdyktige

-Adonis leveres som et «rett fra hyllen» produkt, men kommer med sterke verktøy på brukernivå slik at det kan gjøres tilpasninger for bransje- og selskapsbehov. Med denne fleksibiliteten i bunn kan man slippe unna endringer i programvare og dertil tilhørende langvarige og kostbare implementeringsprosjekter, samtidig som bedriften selv har kontroll med alle parameter som styrer prosesser og arbeidsflyt gjennom bruken av systemene, avslutter Kviteberg.

Komplett systemutrulling i 2017

For Kviteberg og hans kolleger, betyr kontraktsinngåelsen med Genting HK, at deres løsninger for maritim HR skal leveres til alle enhetene i gruppen. Crystal Cruises har vært kunde i flere år og har vært en nær samarbeidspartner for utvikling av løsningen. Nå kommer både Crystal River Cruises, Star Cruises og Dream Cruises inn på samme plattform. Systemene installeres om bord på alle skipene og replikeres mot et sentralt database som er lokalisert på gruppens egen sky-server. Et stort antall kontorer og mannskapsagenter som på ulike måter er involvert i HR håndtering og planlegging skal benytte seg av systemet.

Prosjektet startet opp før jul og løsningen skal være rullet ut på alle skipene i løpet av 2017.