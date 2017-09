Kystlast-prosjekt med mål om mer sjøtransport

Det er Sandnes havn som har igangsatt prosjekt KYSTLAST. Det er et prosjekt hvor havner, rederier og aktører i transportkjeden skal samarbeide om å finne konkurransedyktige løsninger for konkret sjøtransport av kystlast, skriver Bergen havn på sine nettsider.

Ved siden av prosjekteier Sandnes havn deltar også havnene: Bergen, Bodø, Harstad, Kristiansand, Moss, Trondheim, Ålesund. Nor Lines, Norske havner og Kystrederiene er også deltagere i prosjektet.

– Havnene vet mye om generell godsmengde på sjø, vei og bane, men for lite om hvorfor vi mister de konkrete lastene uttaler havnesjef i Sandnes, Thor Thingbø.

Prosjektet KYSTLAST skal være av begrenset omfang og ha fokus på konkrete lastene mellom kystbyer, inkludert utlandet, hvor konkurransen med bil er stor.

– Et tiltak som er viktig i konkurransen mellom vei og sjø er at vi forenkler prislisten slik at det blir enklere å prise forsendelser, skriver leder for havnedrift i BOH Nils Møllerup på BErgen havn sine nettsider.

Prosjektets hovedaktiviteter er:

1. Finne aktuelle laster i konkuranseflaten med lastebil

2. Analysere lastene

3. Finne gode løsninger

4. Beskrive god praksis for kystlast med gode eksempler

5. Definere tiltak for økt konkurranseevne for sjøveien

Prosjektet mottar støtte fra Kystverket og vil pågå høsten 201