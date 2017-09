Kullfyret på Runde runder 250 år

Regiondirektør Harald Tronstad i Kystane verket Midt-Norge skriver på Kystverkets nettsider at fyrstasjonen på Runde er en av landets eldste, og har en lang og tidvis dramatisk historie. Samtidig er det en fyrstasjon som den dag i dag er godt besøkt, og som er tilgjengelig for folk flest gjennom å være selvbetjeningshytte for Ålesund og Sunnmøre Turistforening. Da sier det seg selv at vi må slå på stortromma og invitere til ei storstilt markering, presiserer Tronstad.

Runde fyrstasjon ligger på øya Runde i Herøy kommune, vest for Ålesund. Mange har nok hørt om Runde-skatten, som ble funnet av tre sportsdykkere i juli i 1972. De nærmere 57 000 myntene, hvorav 6624 var gull, var en del av lasten til den nederlandske frakteskuten Akerendam, som forliste i 1725 – nordøst for der fyret ligger. Dette, og mer til, blir det fortalt om på jubileumsarrangementet.

Det var den økte skipstrafikken, samt hendelser og ulykker som den med Akerendam langs kysten, som var direkte årsak til at kullfyret kom på plass på Runde – det sjette fyret langs norskekysten – og det første nord for Stad.

I 1826 ble det oppført et lukket kullblussfyr, som i 1858 ble erstattet av et støpejernstårn. Kullblussfyret ble slukket som det sannsynligvis nest siste i Europa, før Villa fyrstasjon i Nord-Trøndelag. Kullblussfyret ble sprengt vekk i 1935, slik at betongtårnet kunne bygges på samme sted.

– Fyrstasjonen på Runde er en av landets eldste, og har ei mangfoldig og tidvis dramatisk historie. Det ligger vakkert til på Runde, og er absolutt et sted som er verdt å besøke for dem som ikke har vært der før – og å besøke igjen for dem som har vært der. En anledning som dette, med storstilt og gratis familiearrangement, er en fin anledning i så måte, mener Tronstad.

Fyret på Runde ble helautomatisert i 2002, og ble samtidig avbemannet. Det er fortsatt Kystverket som vedlikeholder stasjonen, og som sørger for at fyret fortsetter å utføre sin viktige oppgave. De siste årene, frem mot 250-årsjubileet, er det lagt ned betydelig med arbeidstimer og investeringer for å få gjennomført en renovering av stasjonen.

Resultatet er det svært mange som har fått gleden av. Ikke minst fordi fyrvokterboligen i dag er selvbetjent overnattingssted for Ålesund og Sunnmøre Turistforening – et svært populært og spektakulært tilbud.