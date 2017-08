Kristiansand Havn digitaliseres

Kristiansand Havn er en profesjonell shippinghavn med last og frakt av alle typer varer og passasjertrafikk. Havnen har nesten 2000 anløp i året, og de har strenge rutiner for kontroll, HMS og sikkerhet. «Smart Control» heter den nye løsningen de er blant de første i landet til å teste ut. Appen er utviklet av NEW i samarbeid med Telenor, og digitaliserer kontrollrutinene samt samler bedriftens ulike data i skyen. Resultatet er et helt annet oversiktsbilde av livet i havna.

– Tre ganger i døgnet går vi kontrollrunder i havna. Før måtte vi dokumentere alt manuelt. Nå blir kontrollrundene automatisk loggført via georuting på mobilen, og sjekkpunkter og hendelser logges rett inn i appen. Vi har alt digitalt og kan enkelt dokumentere og rapportere avvik eller iverksette forbedringer, forklarer assisterende havnedirektør Thomas Granfeldt, som har ledet arbeidet med piloten.



Finner man hull i gjerder eller åpne porter dokumenteres det med bilder som legges inn i den digitale rapporten. Ved tilsyn kan man hente frem eller sende rapporter via et enkelt tasteklikk og ikke måtte bla frem i ringpermer. Selv om appen har effektivisert driften og gjort tidkrevende rutineoppgaver enklere, er dette kun en brøkdel av digitaliseringsjobben og ambisjonene til Kristiansand Havn.

– Vi jobber med automatisering av containerterminalene slik at lastebilsjåførene kan følge med på mobilen for å se om lasten er klar til å bli lastet. Vi måler effektiviteten på kranførerne i sanntid på iPad. Vi får automatisk varsel om båter ankommer havna og ligger i mer enn fem minutter, slik at vi slipper å lete etter nyankomne båter og enkelt kan fakturere for liggetid i havna. Det neste vi ser på nå er hvordan vi bedre kan benytte store datamengder om hvilke varer som er hvor på ruten og kunne tilby kunder løpende oppdateringer om lasten, avvik eller forsinkelser og på den måten hjelpe kundene våre til å få større forutsigbarhet og kontroll på varene sine, sier havnedirektør Halvard Aglen.

Kristiansand Havn har også en digital beredskapsportal som gjør det mulig å holde totaloversikt over alle kriser, uansett hvor man er.

Eksempler på rutineoppgaver som Kristiansand Havn har digitalisert med Smart Control

Sikring av skip og havneanlegg (ISPS-kontroll)

Sjekkliste HMS-runder

Sjekkliste ved anløp

Vaskeskjema Kristiansand havn

Dashboard på LCD skjermer i vakta og operasjonssentral for oversikt over alle måleparametere og nøkkeltall som havna styres etter

