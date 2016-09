Kraftig oppsving for Vaagland Båtbyggeri

Vaagland Båtbyggeri AS opplever gode tider og tilstrekkelig med oppdrag. I januar etablerte morselskapet en ny datter – Vamar AS – et selskap som har spesialisert seg på SLC lektere med teknologi for lusefjerning ombord.

– Smart, tenker vi, og spør daglig leder Isak Berntsen hvordan utviklingen har vært for Vaagland det siste året.

– Første halvår har vært over all forventning, svarer han og forteller at resultatet i første halvår ble i underkant av 11 millioner kroner, og at arbeidsstokken i produksjon i lange perioder var doblet fra ordinært 46 ansatte til rundt 100 mann. Nå er det mer normale tilstander ved verftet, sier sjefen, som kan vise til en relativt tykk ordrebok.

Til oppdrett

Nå holder de på med søsterlekteren til SLC 01, som brukes i lusebekjempelse. Denne skal overleveres i månedsskiftet september/oktober, men er litt forsinket.

– I morgen kommer et nytt lekterskrog til Vaagland, dette er også i regi av Vamar AS, og skal være leveringsklart i slutten av februar 2017, forteller Berntsen. Han legger til at de er i starten av prosjekteringsfasen av et servicefartøy som skal være ferdig klar til overlevering høsten 2017. I år har de vært godt beskjeftiget med blant annet Multi Quality for FSV Group, samt den første avlusningslekteren til Vamar, samt en lang rekke mindre prosjekter.

Vamar med Hydrolicer

I januar i år ble Vamar AS registrert med en aksjekapital på 1 million kroner, og Peter Kristjan Vaagland som daglig leder. Selskapet har spesialisert seg på avlusningslektre, og den første lekteren gikk straks i tjeneste hos SalMar Farming. Snart får de overlevert lekter nummer to.

– I august inngikk vi en leieavtale for SLC-03 med Hydro Fish Care AS, er nydannet selskap med adresse Herøy i Nordland. Det er skroget til denne som er ventet hit denne uka. Denne lekteren skal være klar for utleie i mars 2017.Felles for alle disse lekterne er at det installeres en Hydrolicer avluserssystem, henholdsvis 4 linjer på SLC-01, 5 linjer på SLC-02 og 4 linjer på SLC-03, opplyser daglig leder i Vamar AS, Peter Kristjan Vaagland til kyst.no

Alle lekterne er utstyrt med egen manøvreringsenheter som gjør de de kan operere ved anleggene uten bistand fra slepebåt.