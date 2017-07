Konrakter på over 50 ballastvannrensesystemer til Alfa Laval

Den svenske produsenten av ballastvannrensesystem, Alfa Laval, kan melde om rammekontrakter med to store rederier for retrofit av ballastvannrensesystem.

I følge en pressemelding fra selskapet skal de i løpet av en periode på tre år levere systemer til et tankrederi i Midtøsten, samt ett europeisk tankrederi.

De første leveransene av selskapets PureBallast-systemer vil finne sted mot slutten av 2017.

En av ordrene består av 45 systemer, hvorav 22 systemer skal ha en kapasitet på enten 2000 m3/h eller 3000 m3/h. Den andre ordren består av åtte systemer, hvorav fire skal ha en kapasitet på 1500 m3/h og fire skal ha en kapasitet på 3000 m3/h.

– Ballastvann-konvensjonen trer i kraft 8. september i år, og disse rammeavtalene er et tydelig tegn på at markedet for ballastvannrensesystem beveger seg fremover, sier Kristina Effler, Manager Global Business Management i meldingen.

– Rederier har begynt å se utover enkeltinstallasjoner mot langsiktige løsninger som sørger for at hele flåten er i tråd med regleverket, legger hun til.