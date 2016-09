Knall tall – eksporterer kompetansen

Rekord for Fjord1. Slik beskrives fergerederiets halvårsrapport. Kontrakten på bygging av de to el-fergene for Anda-Lote plasserte rederiet ved et billig-verft i Tyrkia.

Havilafjord AS landet en strategisk viktig aksjepost (les: inntektskilde) da man i august kom til enighet med Sogn og Fjordane fylkeskommune i den bitre striden om aksjemajoriteten i fergeselskapet.

For perioden januar-juni 2016 kom nemlig driftsresultatet i Fjord1-konsernet opp i 163 millioner kroner med et resultat før skatt på 151 millioner kroner. I samme periode 2015 var tilsvarende tall hhv. 71 og 31 mill. kroner.

Stor skuffelse over Fjord1

I sommer plasserte Fjord1 byggekontraktene på de to innovative el-fergene for E39 Anda-Lote ved et tyrkisk verft. Rederiet har fra tidligere to andre ferger under bygging i Tyrkia.

Det er fra mange hold uttrykket forbitrelse over at pengemaskinen Fjord1 valgte å plassere disse prestisjekontraktene i Tyrkia, og direkte bidra til teknologioppbygging der som vil gjøre fremtiden enda vanskeligere for en konkurranseutsatt norsk industri. Det snakkes om at Fjord1 har et samfunnsansvar som ikke innfris. Selskapet opererer på offentlig konsesjon og burde ikke være den fremste eksponenten for å eksportere norsk innovativ miljøteknologi. Det har ikke vært mulig å få konst. adm.dir. André Høyset i Fjord1 i tale for å kommentere kritikken som er kommet.

Rolf Fiskerstrand er en nestor innen norsk fergebygging og har mange års erfaring i å konkurrere med tyrkiske verft. Han beskriver situasjonen som svært uheldig. – Dette var kongepokalen av norsk teknologi, og så blir den utflagget, sier han skuffet og understreker at Norge må eksportere produkter og ikke teknologi.

De nye elektriske E39-fergene på Anda-Lote representerer teknologi som Tyrkia ikke har i dag. – Det er svært skuffende at vi eksporterer innovasjonskraften vår på denne måten, sier Rolf Fiskerstrand til skipsrevyen.no.

Vi gjør oppmerksom på at redaktør Asle Strønen også er sekreteriatsleder i bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft