Kjøper posisjon i Volstad

Per Sævik-familien i Fosnavåg har kjøpt en stor andel av Volstad Maritime AS, fremgikk det av en pressemelding mandag ettermiddag.

Som en del av en robust og langsiktig refinansiering av konsernet kommer Havila Holding AS, gjennom det heleide datterselskapet Sæviking AS, inn med en betydelig egenkapital i Volstad Maritime. Ola Volstad fortsetter som stor medeier og styremedlem. Styret suppleres av Njål Sævik og advokat Steinar Pettersen i Wikborg Rein, som har vært Havila Holding sin juridiske rådgiver i prosessen. I tillegg vil dagens styreformann Ole-R Notø og eksisterende styremedlem Finn Syversen fortsett i sine styreroller.

Volstad-flåten består av fem store subsea-skip (OSV), ett dykkerskip og tre seismikk-skip, med en total flåteverdi på ca 4,3 mrd kroner. Med unntak av ett skip går alle på lange, lønnsomme kontrakter.

Volstad Maritime er ett av få offshore-selskaper som har hatt god lønnsomhet til tross for de veldig tøffe tidene i bransjen, men måtte ha inn nye investorer for å klare et obligasjonsforfall. Valget falt på Sævik-familien i Fosnavåg.

– Vi ønsker å bidra til å bygge et stort og lønnsomt subsea-selskap på Sunnmøre. Jeg er opptatt av at vi skal klare å berge den sunnmørske klyngen gjennom olje-krisen. Jeg mener at dette er et viktig steg på den veien. Skipene er nye og de er store – blant de største i Norge. Med denne operasjonen vil vi være i posisjon for å delta i en eventuell restrukturering i bransjen og vi vil være godt posisjonert for den markedsoppgang som vi forventer vil komme i årene fremover. Vår familie er ikke blant de som mener at olje-alderen er over, understreker offshore-grunderen Per Sævik i pressemeldingen.

I tillegg til disse subsea-skipene har familiens offshore-rederi, Havila Shipping ASA, tre subsea-skip. Det største av de skipene er Havila Phoenix på 127 meter, som også går på langtidskontrakt.

Administrerende direktør Christoffer Syversen i Voldsdal Maritime AS har følgende kommentar:

– Etter en lang og krevende prosess kommer selskapet nå styrket ut. God kontraktsdekning og en attraktiv flåte, kombinert med et bra management og en styrket industriell eierstruktur, gjør selskapet nå rustet til å bygge et større subsea-selskap med base i Ålesund. Dette er gode nyheter for klyngen på Sunnmøre.