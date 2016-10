Jakter 800 millioner til nytt tørrlastrederi

Reder Arne Blystad og tidligere Golden Ocean-sjef Herman Billung er på jakt etter 800 millioner kroner for å finansiere kjøpet av flere tørrlastskip.

Det melder Finansavisen/hegnar.no.

Duoen gikk i sommer sammen om Songa Bulk, et nytt tørrlastrederi, med mål om børsnotering i løpet av 12 måneder. Nå har de også fått med seg Blystads befraktningsdirektør Per Kristian Aamlid på laget.

– Jeg kan bekrefte at vi arbeider med å etablere et nytt tørrlastrederi. Vi har presentert konseptet for en gruppe interessenter og fått så positive tilbakemeldinger at vi velger å gå bredt ut nå, sier Billung til Finansavisen.

I følge Finansavisen er forretningsideen å kjøpe nyere, velholdte skip og bruke dem frem til skipsprisene begynner å stige, for så å selge dem videre. Til det trenger Songa Bulk opp mot 100 millioner dollar.

Blystad, Billung og Aamlid tegner seg for til sammen 15,4 millioner dollar i den private plasseringen. Ytterligere 4,3 millioner dollar skal hentes i form av kontanter ved utstedelse av aksjer til en tegningskurs på 5 kroner stykket.

Når selskapet har oppnådd en notering på Fondsmeglerforbundets Over the Counter-liste vil Blystad og Billung hente inn nærmere 80 millioner dollar i forkant av en børsnotering.