Island Offshore: Syv skip i opplag og 330 permitteringer

Island Offshore legger syv fartøy i opplag og permitterer dermed 330 ansatte, skriver Sunnmørsposten.

«Island Wellserver» og «Island Frontier» avsluttet årets innsats for Statoil i går, og legges i vinteropplag før mer arbeid for oljeselskapet venter fra april 2017. De to fartøyene er på kontrakt for Statoil frem til 2020.

«Island Crusader» og «Island Clipper» legges også i opplag frem til våren, mens ROV-fartøyet Island Sprit ligger i opplag til over nyttår.

«Island Vanguard» og «Island Valiant» vilogså tures om å ligge to til tre måneder i opplag, men en av dem vil til enhver tid være tilgjengelige for spotmarkedet.

Ratene i spotmarkedet er for lave til at det er penger å tjene der, og rederiet legger heller skip i opplag.

Dermed på 330 ansatte permitteres. – Målet er at dette skal være kortvarige permitteringer, og vi tror at med Island Offshores flåtesammensetting så vil vi få tidlig uttelling når oppgangen i markedet kommer, sier sier administrerende direktør Håvard Ulstein i Island Offshore i en pressemelding.

Håpet er at denne taktikken vil redde arbeidsplasser på sikt.

I tillegg til de syv fartøyene i sesongopplag har Island Offshore for tiden fem skip i kaldt opplag: «Island Duke», «Island Duchess», «Island Dragon», «Island Express» og «Island Endeavour» – dermed er 12 av i alt 28 fartøy satt ut av spill.