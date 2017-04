Intership operer ny Fjordlaks-brønnbåt

Intership har fått kontrakt på operasjon av brønnbåten Vard skal bygge for Fjordlaks Aqua. Det fremgår av en pressemelding.

Intership har vært sentral i design- og kontrakts arbeidet og skal forestå byggeoppfølgingen. Intership vil etter ferdigstillelse ta båten inn i en 5 år Bareboat avtale fra Aqua Shipping og videre ett Time Charter på 5 år mot Fjordlaks Aqua.

-Med denne strukturen oppnår vi at driften av fartøyet skjer av en profesjonell partner som har fullt ansvar for drift, vedlikehold og kvalitet på tjenesten. I prosjektfasen har det vært nødvendig og betryggende å ha med Intership med Flåtesjef Kjetil Opshaug som prosjektleder. Sluttføringen av design og kontrakt er krevende og komplisert og fordrer en profesjonell partner som Intership, sier Roger Hofseth, adm.direktør i Fjordlaks Aqua.

Dette blir brønnbåt nummer fem for rederiet Intership, som startet sin operative aktivitet i april 2014. Foruten denne båten til Fjordlaks Aqua, operer de en båt for Grieg Seafood ASA i Finnmark, en båt for Marine Harvest i Skottland og 2 båter for Marine Harvest i Canada.

Selskapet har dermed på kort tid rukket å bli en betydelig brønnbåtaktør.

– Vi er glade og stolte over å ha blitt valgt som partner av Fjordlaks Aqua i dette prosjektet. Vi tror at flere oppdrettere vurderer samme struktur som Fjordlaks Aqua nå har valgt, og de blir en god referanse for oss, sier adm. direktør i Intership AS, Ole Peter Brandal.