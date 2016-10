Innviet nye Värtahamnen

Denne uken ble nye Värtahamnen i Stockholm åpnet. Havnen har fått ny pir og passasjerterminal som Värtahamnens fergetrafikken flyttes til.

Ombygningen som har foregått siden 2013 frigjør et areal på 85 000 m2 som blant annet skal brukes ti 12 000 nyel boliger, i følge en pressemelding fra Stockholms hamnar.

Passasjerterminalen som er tegnet av arkitektene i C.F. Møller beskrives som et nytt landemerke i den svenske hovedstaden. Bygget er også utstyrt med solceller på taket.

– Prosjektet i Värtahamnen er ett av flere pågående prosjekter som endrer våre havner. Havnevirksomhet er viktig for både turisme og for bærekraftig transport av varer til og fra Stockholmsregionen. Med en moderne, grønn terminal og funksjonell logistikk ved Värtahamnen har vi tatt et viktig, første skritt, sier Johan Castwall,administrerende direktør i Stockholms hamner i meldingen.