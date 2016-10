Innredningen på plass i Klevens hurtigruter

Molde-baserte Norwegian Marine Interior AS (NMI) skriver i en pressemelding at de har inngått kontrakt med Kleven Verft for utrustning og innredning av de to nye ekspedisjonsskipene som bygges for Hurtigruten.

Kontrakten, som kommer med en opsjon på ytterligere to skip har en verdi på «flere hundre millioner», skriver selskapet.

Arbeidet for NMI består av prosjektering, levere og montere alt fra publikumsområder, bysser, lugarer, suiter og teknisk isolering. Det første skipet skal være ferdigstilt innen juli 2018, og det neste ca. ett år senere.

Skipene er av NVC 2140-design fra Rolls-Royce. I kontrakten NMI har inngått ligger det også i bunn et samarbeid med innredningsselskapene Nordic Ship Interior, De Rossi fra Estland, samt utstyrsleverandøren Almaco fra Finland.

NMI har hatt en solid vekst siden etableringen av selskapet siste halvår i 2014. Før kontrakten med Kleven hadde selskapet allerede en solid ordrereserve. NMI sikret seg allerede i 2014 betydelige rammeavtaler og kontrakter for diverse verft på Nordvestlandet.

– Vår visjon er at NMI skal være et førstevalg ved innredning og teknisk isolering av skip og marine installasjoner, og at vi assosieres med kvalitet og sikkerhet. Denne avtalen understreker at vi er i ferd med å nå våre mål, kanskje raskere enn vi noen gang hadde drømt om, sier daglig leder Frank Sandøy.