Innovativ landstrømstilkobling på Rubbestadneset

Senioringeniør i LOS Elektro, Eirik S. Næss forteller til skipsrevyen.no at over sommeren vil to innovative landtrømstilkoblinger være installert og klar til bruk på Rubbestadneset.

– Det finnes flere typer landstrømtilkoblinger på markedet i dag, men alle er store og tunge og vanskeligere å håndtere enn vår fleksible løsning som vi kaller Zinus Port Power. Vi lager på en måte en Mercedes, men til samme pris som de andre, sier Næss til skipsrevyen.no.

Enheten som er under utvikling kan bli opp til 8,5 meter høy og er ment å plasseres i havner i et bymiljø. Lengden på teleskoparmen skal enkelt kunne tilpasses ulike fartøy, og i bakre del av masten er det innebygget belysning for kaiområdet. Næss kan røpe at to landstrømstilkoblinger allerede er under produksjon og skal ned i verkstedshavnen Rubbestadneset etter sommeren, hvor LOS Elektro er lokalisert sammen med en rekke andre selskap innen maritim næring under navnet «Norwegian Marine & Energy complex».

– Den leverer all landstrøm i henhold til standarden opp til 1000 volt. Hvis en båt trenger litt, får han en kabel ut. Trenger han kjempemasse så får han ut alle fire og kan da få ut 1400 ampere. Det er satt som standard på de største båtene som pleier å komme inn. I fase 2 går det videre til høyspent og større effekter for for eksempel cruisebåt, men det kommer etter hvert. Enhetene vil bli satt opp til demonstrasjon på Rubbestadneset, sier Næss.

Han forklarer at mens dagens løsninger gjerne er dreier seg om en omstendelig prosess med trommel på kaien og en person som må dra kabler i flere minutter, vil deres løsning bringe kabelen ovenifra og rett ned på dekk. Derfra kan en mann ta kabelen på skulderen og plugge den i der den skal være.

– Vi har en tynnere kabel (LOS multiflex) en konkurrentene våre, men som gjør samme jobben. Vi driver med utvikling av kabel og design. Fleksibilitet og lavere vekt er fordelene med vår kabel. Du får ned dimensjonene, men kan få samme effekt basert på det nye konseptet, sier Næss videre.

Han og kollegene i LOS Elektro melder om et sultent marked. – Markedet er kjempestort for alle må ha denen løsningen etter hvert. Det er stor interesse når vi får vist det frem. Vi holder på med salg og utvikling parallelt, og holder nå på å gi pris til anlegg/havner som blir bygget i anbud langs Norskekysten, opplyser han og legger til at det ikke er usannsynlig at vi vil se enhetene i bruk i flere, bynære havner om noen år.