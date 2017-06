Den danske Voyage Data Recovery (VDR)-leverandøren Danelec har på få år gått fra å levere produkter til å yte full service og bistå med innhenting av big data.

– VDRen er sannsynligvis det mest kompliserte instrumentet på broen. Blir det ødelagt kan det ta flere dager å reparere. Dager skipet ikke får vært i operasjon, sier Hans Ottosen, administrerende direktør i danske Danelec Marine.

Dette var et problem han følte Danelec Marine som produsent burde være med å løse, og at de burde kunne tilby kundene bedre service enn bare å levere produktet. Ottosen forteller at det som driver ham er å finne effektive løsninger og å hjelpe til å løse problemer.

– Kan vi bringe VDRen til land og reparere den der, spurte vi oss?

Fra dager til timer

Svaret på spørsmålet ble å utvikle selskapets swap-teknologi. På denne måten kan reparatørene ha med seg en VDR-prosesseringsenhet, og enkelt bytte den ut, sette minnekortet i på nytt og ha enheten oppe og gå igjen i løpet av kort tid.

– Da blir det snakk om timer, heller enn dager om bord for å fikse problemet, og skipet kan reise videre, forklarer Ottosen til skipsrevyen.no. Prosesseringsenheten blir så reparert på land i Danelecs fabrikker.

Fordi skip er i konstant bevegelse fant selskapet ut at de også trengte serviceteknikere rundt hele kloden. Dermed startet rekruttering og opplæring av et nettverk med uavhengige reparatører.

– I dag garanterer vi for 600 reparatører fra 100 ulike selskaper verden over, forteller han.

Ottosen anslår at selskapet har VDR-enheter på om lag 6000 skip verden over. Og forteller at serviceordningen har blitt godt mottatt da den ble lansert i 2014.

Identifiserer flaskehalser

Men utviklingen for selskapet har ikke blitt stående på stedet hvil, bare fordi de kom på en god ide for tre år siden. Selskapet og dets administrerende direktør har tro på at man må kjenne kundene sine godt, og se flaskehalsene før de dukker opp.

Dermed tok de det ett steg videre ved å automatisere serviceprosessen i en skybasert løsning.

For bare et par måneder siden lanserte selskapet foreløpig siste skritt lanserte de en remote management platform, Danelec Connect, hvor skipets manager kan sitte på land og hente ut relevante datasett fra skipet gjennom VDRen. Dette er en plattform skip kan benytte seg av enten de har en Danelec VDR eller ei, og i løpet av de første to månedene har 100 skip gått til anskaffelse av systemet.

Hva som skjer videre for selskapet er ikke godt å si, men Ottosen avslører at de tar en vurdering av fremtidsplanene på månedlig basis