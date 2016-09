IBIA tilfreds med at danske myndigheter tar grep om bunkersvindel

Organisasjonen International Bunker Industry Association (IBIA) ser med positivt blikk på at danske myndigheter har undersøkt påstått svindel og stilt et dansk bunkersselskap for retten.

Den 22. september ble en anerkjent person i et dansk bunkerselskap dømt til tre og et halvt års fengsel og selskapet ble dømt til å betale 10 millioner kroner i bøter for å ha svindlet et malaysisk selskap på en ”systematisk og profesjonell” måte over en tre årsperiode. Det skriver IBIA i en pressemelding.

Tiltalte har to uker på å anke dommen. Det ble bestemt å føre saken for retten i Danmark selv om det malaysiske selskapet har frafalt opprinnelig anklage. Det berørte selskapet har mottatt delvis kompensasjon fra det danske bunkersselskapet.

-IBIA er positive til at denne type saker, blir undersøkt, og tatt hele veien til retten der hvor det er relevant, selv om vi selvsagt også er bekymret for at den type saker vil stille hele bunkersindustrien i et dårlig lys, sier Peter Hall, CEO for IBIA.

Hall uttrykker til skipsrevyen.no at IBIA håper å se flere profesjonelle og etiske praksiser som leverer konsekvent service av høy kvalitet over hele verden.