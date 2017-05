I morgen avsløres vinneren

Ship of the Year 2017 ble bygget i Ulsteinvik, men om det er Kleven eller Ulstein Verft som går av med seieren avsløres under Nor-Shippings første dag.

Tirsdag 30.mai, kl 11.15 vil næringsminister Monica Mæland dele ut prisen Ship of the Year 2017 i den norske paviljongen, enten til byggenummer 310 «Windea Leibniz» fra Ulstein Verft eller byggenummer 372 «NKT Victoria» fra Kleven Verft.

Også kronprins Haakon Magnus vil være tilstede når Mæland overrekker pris til rederi, designselskap, byggeverft og skipets kaptein.

Ship of the Year-juryen består av administrerende direktør Sturla Henriksen, Norges Rederiforbund, bransjesjef Lars Gørvell-Dahll, Norsk Industri og Skipsrevyens redaktør Asle B. Strønen.

Utdelingen finner sted i Den norske paviljongen, Hall C02-34c, klokken 11.15, og vil også streames live på Skipsrevyens facebooksider.