Hurtiggående fartøy overlevert FSV Group

Brødrene Hukkelberg har denne våren og sommeren overlevert to hurtiggående fartøyer til FSV Groups datterselskap InspectMar. Det fremgår av en pressemelding fra verftet i Aukra.

«Fast Server» overlevert i april er av typen HB 1211 WB, skal sammen med «Fast Pioner» – et HB 1411 LDC (Light Diving Craft)/ROV- fartøy overlevert 8. juni – utføre inspeksjonstjenester for havbruksnæringen.

– Safe Air Diving har designet og montert dykkersystemet etter NORSOK U103 og IMCA for inshore overflateforsynt dykking ned til 50 meter med luft som pustegass. En Bauer 140L-kompressor og en stor aluminium-flaskebank forsyner dykkerpanel med luft til 2 dykkere, montert med umbilical på 70 meter, vest med 10L bailout, og Kyrby Morgan-bandmaske, gjør at det kan utføres sikker og effektiv dykking, skriver verftet i en pressemelding.

«Fast Pioner» og «Fast Server» har en toppfart på henholdsvis 35 og 37 knop, har spesialbygde skrog i aluminium.

«Fast Pioner» er 14,32 meter lang og 3,5 meter bred og er utstyrt med to Yanmar 6LY3-motorer, ZF 280-gir og Hamilton 290-vannjet.

Ny fartøystype

Petter Thoresen, daglig leder i FSV Group, kan fortelle til skipsrevyen.no at båten allerede er tatt i bruk på vestlandet.

– Selv om det er velkjent arbeid, er dette en ny båttype for oss, så det er litt spennede, sier Thoresen om de to nye fartøyene i flåten.

Om det blir flere tilskudd i nær fremtid er ennå for tidlig å si: – Vi har ingen konkrete planer for fremtidige kontraheringer, men håper jo at det kan bli aktuelt, avslutter Thoresen.