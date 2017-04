Huritgbåtnæringen samles om det grønne skiftet

Hurtigbåtens kurs inn i det grønne skiftet var tema for årets Hurtigbåtkonferanse. Et tema konferanseleder Rune Midtkandal opplever samler alle aktørene i næringen om et felles mål.

– Det har ikke alltid vært slik, i enkelte spørsmål kan det være ganske steile fronter mellom de ulike aktørene. Men når det gjelder å bygge en mer miljøvennlig hurtigbåtnæring vil vi alle i samme retning, sier Midtkandal til skipsrevyen.no.

Ottar J. Aare, leder for Hurtigbåtforbundet og fast bidragsyter i Skipsrevyen, er mest bekymret for de aller nærmeste årene. Han mener hurtigbåtnæringen kan oppleve et lite slag og få testet tålmodigheten dersom de ikke rekker å innfri forventingene fra politikerne, publikum og samfunnet som snakker om store utslippsreduksjoner tidlig på 2020-tallet.

Hydrogen eller batteri?

Om fremtidens miljøvennlige hurtigbåter skal gå på hydrogen eller batteri er et spørsmål som handler både om økonomi og vekt.

– Vi ser mest potensiale i hydrogen, men så lenge de er på forskninsnivå er det i dyreste laget. Om en fire-fem år tror jeg det kan være en serieproduksjon på beina i Norge, da er det mer aktuelt, sier Midtkandal.

For hurtigbåtenes del er batterier fortsatt i tyngste laget, men Midtkandal påpeker at det også der er en rivende utvikling. – Ta «Vision of The Fjords» for eksempel, i løpet av byggeperioden der utviklet batteriene seg såpass at de kunne halvert vekten da båten stod ferdig.

– Skal man ha båter på batteri må man også ha en infrastruktur for lading på plass i kommunene man opererer, poengterer Midtkandal.

Prisspørsmålet

I workshops diskuterte deltakerne emner som den fremtidige skipstunnelen på Stad og holdninger og kompetanse i forbindelse med miljøvennlig drift. Midtkandals gruppe diskuterte prisspørsmålet – hvem som skal ta regningen for alt det grønne skiftet bringer med seg av investeringer.

– Hvem skal ta regningen for miljøgevinsten?

– Den må fordeles. Nå har jo Sør-Trøndelag Fylkeskommune tatt en stor bit av regningen, flere fylkeskommuner bør gjøre det samme.