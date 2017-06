Hun er ny sjef i Sjöfartsverket

Den svenske regjeringen utnevnte denne uken Katarina Norén til stillingen som generaltdirektør i det svenske Sjöfartsverket. Hun tiltrer stillingen 1. juli.

Sjöfartsverket skriver på sine hjemmesider at Norén ble utnevnt av infrastrukturminister Anna Johansson under et møte ved kontoret i Norrköping.

Norén kommer fra stillingen som innkjøpsdirektør i det svenske Trafikverket og har tidligere vært områdesjef for Trafikverkets resultatenehet, som blant annet inkluderer fergerederiet.

Norén vil sitte i stillingen fra 1. juli 2017 til og med 30.juni 2023.