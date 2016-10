HH FerriesGroup satser på helelektrisk drift

PBES Norway AS skal levere batteriene (ESS) til HH FerriesGroup’s storsatsing i Øresund.

Helsingør-Helsingborgruten bygger nå om «MF Aurora» og «MF Tycho Brahe» til å bli verdens største helelektriske ferger.

Scandlines var først ute med hybridteknologi på ferger i 2012, og satser nå altså på helelektrisk drift.

– En leveranse av en slik størrelse er svært viktig for oss, spesielt som en oppstartsbedrift. Det er med på å gjøre at vi får en betydelig oppskalering av produksjonen, og legger til rette for en betraktelig utvidet kapasitet. Det at vi skal levere batterisystem til verdens største helelektriske ferjer beviser markedets tro på PBES sitt produkt, og posisjonen PBES har på dette markedet for batterisystem til maritimt bruk, uttaler Marius Dyrseth i PBES Norway til Skipsrevyen.no.

ABB skal stå for ombyggingen av de to fergene. Leveranser skal skje fra årsskiftet, og være avsluttet første halvår 2017.

Les også: ABB leverer kraftsystem og automatiske land-ladestasjoner til helelektriske ferger

Produksjonen i Trondheim som skal levere batterier til denne, og mange andre prosjekter til det maritime markedet, er i gang.

I tillegg til å produsere batterisystemene, har den norske organisasjonen ansvar for installasjon, service og overvåkning av installerte system ombord i fartøyene.