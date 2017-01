Her reiser elbilene fortsatt gratis

Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal er de to eneste fylkene på Vestlandet hvor elbiler fortsatt reiser gratis med fergene. Det skriver NRK.

Stortinget skal komme med nye nasjonale retningslinjer, Høyre-politiker og medlem av samferdseslkomiteen, Helge Orten sier i følge NRK at mange er spente på hva det vil få å si for elbilene på fergene.

Stortinget har allerede vedtatt at det maksimalt skal tas 50 prosent betalt for elbiler, men per i dag kan fylkeskommunene selv bestemme om de skal ta betalt eller ikke. På Vestlandet er det nå kun Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal som ikke tar seg betalt.

– Inntil videre gjør vi det slik det har blitt gjort tidligere. Kundene betaler for sjåføren og ikke for bilen, sier billettansvarlig i Fjord1, Lars Inge Myklebust til NRK. Myklebust legger til at han er klar over at det vil komme endringer, men at de ikke kjenner til når det blir.

I 2016 transporterte Fjord1 79 732 elbiler bare i Møre og Romsdal.