Disse er nominert til Heyerdahlprisen

Endelig er de tre nominerte til Heyerdahlprisen klare. De nominerte til den prestisjefylte miljøprisen er: Vision of The Fjords, Boyan Slats Ocean Cleanup og Norsepower.

Rolf Sandvik i the Fjords synes det er stor stas at Vision of The Fjords som ble Ship of the Year i fjor, er nominert til Heyerdahlprien.

– Det er en ære. Samtidig har tilkomsten til Vision vært et tøft prosjekt å kjøre gjennom og et samarbeid mellom mange små og store aktører. Det er nettopp det å ivareta miljøet som har vært hovedfokuset vårt under bestilling og bygging av Vision of The Fjords. Vi har vært klar på at vi skulle ha et nullutslippsfartøy i verdensarvparkområdet. Det har vært en utrolig reise. Og det å få nominasjon til Heyerdahlprisen, som er en så viktig og stor pris, viser jo i alle fall at vi har gjort noe riktig, sier Sandvik.

Tor Christian Sletner i Rederiforbundets avdeling for næringspolitikk og med særlig ansvar for nasjonale og internasjonale aktiviteter innen miljø, forteller til skipsrevyen.no at et tjuetalls kandidater ble vurdert til årets nominasjon.

– Vi forsøker å finne de som er relevante i tiden, og samtidig har et fantastisk, teknisk potensiale og en bærekraft som kan gjøre at dette kan være noe utover en lokal pris i Norge. Derfor har ekspertkomiteen bestående av folk fra inn- og utland, valgt å nominere de tre: Vision of the Fjords, Norsepower og Boyan Slats Ocean Cleanup, forteller Sletner til skipsrevyen.no.

Det er flere gode grunner til at disse tre ble valgt ut som de beste kandidatene til å vinne prisen. Om de nominerte sier han:

– Vision of The Fjords er fremtidsrettet, har en hybridløsning og en universell utforming. Katamaranen har den teknologien, generator og batteri, som er fremtidsrettet og fint og over korte avstander. Særlig på steder som er sensitive for forurensning i luft og sjø, er et sånt skip fantastisk.

– Norsepower og rotorseil er en spennende sak som går på skip over lange distanser, som kan assistere i fremdrift sammen med tradisjonelt maskineri. Det kan også hjelpe til å lade batterier, hvis man har det om bord. Rotorseilene kan hjelpe til å drive skipet fremover, hvis man får riktig vind.

Tuomas Riski, administrerende direktør i Norsepower er garantert å reise hjem med hvert fall en pris fra årets Nor-Shipping. Han er allerede blitt utnevnt som årets unge entreprenør.

Potensialet er kjempestort, og alle disse teknologiene vi ser på her, er førstegenerasjon, eller versjon 1.0, legger han til.

Plast fra havet

– Boyan Slats Ocean Cleanup-prosjekt er helt i tiden. Det er et prosjekt som sannsynligvis vil virke godt. Det er nemlig et verktøy for å håndtere plastavfall i havet. Prosjektet tar fatt i en utfordring som vi er nødt til å håndtere som mennesker i et bærekraftig perspektiv. Havet skal vi leve av i mange år fremover, det er derfra vi skal øse både mat, medisiner, og kanskje kraft og mineraler og i fremtiden. Derfor må vi starte et sted, og det å gjøre det rent for plast i alle fall, er en formidabel oppgave, sier Sletner som håper flere lar seg inspirere av dette, og kan utvikle denne teknologien videre.

Prisen deles ut av Rederiforbundet under årets Nor-Shipping. Den deles ut onsdag klokken 12 på Agenda Offshore.