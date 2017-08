«Henry» er Lovundlaks sin nye foringsflåte

Lovundlaks sin nye AC 450 Comfort fôringsflåte ble levert fra AKVA group i juli. Overtakelsen av flåten skjedde ikke som et stille skip i natten.

Selskapet skriver i en pressemelding at det lørdag 19. august var mer enn 300 gjester på flåten, og at det kan ha vært verdensrekord i antall besøkende på en fullt operativ fôringsflåte.

Lovundlaks hadde invitert til åpen dag med dåp av flåten samt visning på hele oppdrettsanlegget som ligger rett ut for Lovund, på Vardskjæret Sør. En stor del av de besøkende har arbeidet i havbruks- og fiskerinæringen i en mannsalder, men for mange var dette første gang de hadde nærkontakt med laksen i merdene og fikk se innsiden av en fôringsflåte og hvordan et avansert oppdretts­anlegg drives.

AKVA group var representert med prosjektleder Alf Kåre Ulfsnes, regionsalgssjef Jørn Sivertsen og salgsdirektør Hans-Øyvind Sagen. Jørn Sivertsen foretok høytidelig overrekkelse av flåten til eierne.

Under dåpsseremonien ga adm. dir. i Lovundlaks, Jacob Palmer Meland, et glimt av verdiene som ligger bak det veldrevne oppdrettsselskapet. Blant annet fikk flåten navnet «Henry» for å hedre en avholdt og dyktig arbeidsmann som hadde vært hos Lovundlaks i et langt liv, men dessverre ikke er blant oss lengre.

– Lojale og dedikerte medarbeidere er den viktigste bærebjelken for selskapet og de er den viktigste byggesteinen for god drift også de neste 50 årene. I tillegg er det viktig å bidra til et godt lokalsamfunn og å utvikle langsiktige relasjoner med gode leverandører, uttalte han.

Fakta om foringsflåten:

Foringskapasitet dimensjoneres i henhold til kundens behov

Kalkulert styrke til å tåle opp til 4,5 m signifikant bølgehøyde (Hs)

Tidsriktig design gir økt trivsel

Romslig lydisolert motorrom klargjort for de nyeste strømaggregatene og fôringsanleggene

Skroget er metallisert over vannlinjen for å beskytte mot vær og vind

5 års garanti på alle malte flater

Lagringstanker med stor kapasitet integrert i skroget

Det fremgår av meldingen at Lovundlaks AS har inngått en ny kontrakt på en AC 450 Comfort, tilsvarende «Henry», med levering mars 2018.