Helelektrisk passasjerferge i 30 knop

De siste fire årene har SES Europe i Sandefjord koordinert EUs forsknings- og utviklingsprosjekt for el-ferger, BB Green. Fire år med arbeid og 3,123 millioner Euro i støtte har resultert i prototypen «Air i El», som i høst gjennomfører sjøprøver i Stockholm.

Teknisk sjef i SES Europe, Tor-Kolbjørn Livgård forteller at testingen går som smurt. Se video fra testtur i Stockholm i oktober.

– Vi håpet å komme opp i 30 knop, og det gjorde vi på et 200 kWh-batteri, sier Livgård til skipsrevyen.no. Han legger til at i en kommersiell modell vil batteriet være dobbelt så stort, men at for prototypens del satte EU et økonomisk tak ved 200 kWh.

I tillegg til et helelektrisk fremdriftssystem er fartøyet utstyrt med sandefjordbedriftens eget, patenterte ASV-konsept (Air Supported Vessel). Et hulerom i skroget er fylt med trykkluft fra et sentrifugalt viftesystem som skaper en luftpute mellom skroget og vann under store deler av skroget. Luftputen bærer inntil 80 prosent av fartøyets operasjonelle vekt. Testingen som nå foregår skal gjøres med et max deplasement på 28 tonn.

Lang vei mot kommersialisering

– Vi tok ut patent på ASV i 2002 og startet med industrialiseringen av det i 2006, så det har vært en lang vei fra tegnebrettet til et fullskala fartøy, forteller den tekniske sjefen.

I følge Livgård vil ASV-konseptet gjøre selv et dieseldrevet fartøy mellom 30-50 prosent mer energieffektivt enn et konvensjonelt skrog.

Prototypen som har fått navnet «Air i El» er bygget ved BJB/Latitude Yachts i Riga Latvia, og design og GA er gjort av italienske Studio Sculli.

Den 20 meter lange og 6 meter brede farkosten i karbonfiber er designet for å transportere om lag 75 mennesker og 20 sykler. Nå som EU-prosjektet er avsluttet fortsetter ferden mot kommersialisering. – Vi er i samtaler med ulike samarbeidspartnere. Jeg tipper vi har kommersialisert konseptet innen halvannet år. Men ting kan jo også ta mer tid enn man tror, sier Livgård med et smil.

I tillegg til SES Europe og BJB/Latitude Yachts, var SSPA Sweden, Diab, Lloyd’s, Aqualiner, Leclanché og Echandia Marine Sweden involvert i EU-prosjektet.