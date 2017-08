Hele 27 110 deltok på Aqua Nor

Aqua Nor 2017 har lukket dørene etter fire fantastiske messedager. Opptellingen ved messens slutt viser at 27 110 mennesker tok turen til Aqua Nor 2017.

Det er over 30 prosent flere besøkende enn i rekordåret 2015.

– Et sterkt faglig program, flotte stander, profesjonelt standpersonell over hele messa og god stemning alle fire dagene har bidratt til å gjøre Aqua Nor 2017 til en minneverdig opplevelse. Det har i tillegg vært en stor økning i antall studenter på Aqua Nor, noe som lover godt for fremtiden i næringen, uttaler prosjektleder Kari Steinsbø i Stiftelsen Nor-Fishing i en pressemelding.

De besøkende kom fra hele 71 forskjellige land.

Også antallet utstillere har økt kraftig siden forrige Aqua Nor. Hele 600 utstillere viste frem sin teknologi og delte sin kunnskap på standene. Utstillerne kom fra 25 forskjellige nasjoner i alle deler av verden.