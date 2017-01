Hekktråleren «Newfoundland Victor» overlevert

En bragd – slik oppsummerer vi byggingen av bnr. 845 fra Vard Aukra til Fame Fisheries/Newfound Resources. Skipet ble døpt og overlevert den 29. desember 2016.

Designen er NVC 374 fra Rolls-Royce, med andre ord et avansert trålerkonsept. Byggekontrakten ble inngått i august 2015 og etter at skroget ankom Aukra tok det verftet bare 13 uker å ferdiggjøre skipet. På det meste skal 450 mennesker ha arbeidet ombord samtidig.

Fartøyet har en lengde på 80 meter, og bredde på 16,70 meter.

Også for Eksportkreditt Norge markerte overleveringen en milepæl. M/Tr. «Newfoundland Victor» er det første fiskefartøyet bygget ved et norsk verft som EK finansierer. Kontraktssummen er oppgitt til ca. 350 millioner kroner hvor EK står for finansiering av ca. 70 prosent med Nordea Bank Ålesund som garantist for hele lånet.

Nybygget skal fiske etter reker utenfor kysten av Canada. Kina og Japan er oppgitt som de viktigste markedene.

M/Tr. «Newfoundland Victor» omtales i førstkommende utgave av Skipsrevyen.