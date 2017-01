Heimli Ship Design inngår ny kontrakt

Av: Kyst.no

Heimli Ship Design har inngått ny kontrakt på arbeidsbåt av typen HFMV til Stava Sjø AS. Selskapet har også nylig ferdigstilt et design på en arbeidskatamaran til Aqua Seaworks AS.

Fartøyet er en katamaran arbeids- servicebåt med hoveddimensjoner 15x12x3,9 m (LxBxDriss), og er den femte arbeidsbåten Stava Sjø AS bestiller med HFMV design. Designet er utviklet i tett samarbeide med rederiet,

– Denne type design arbeidsbåt har vist seg svært godt egnet til mange ulike arbeidsoppgaver innen havbruksnæringen, melder selskapet på sin hjemmeside.

Nøkkeltall arbeidskatamaran:

To kraner med kapasitet 65 tm og 32 tm

Vinsj 60 tonn

Hovedmaskineri 2 x 650 Hk

Generatorer 2 x 46 kW

Dekksareal cirka 100 m2

Designet arbeidsbåt

Skipsdesignerene har også nylig levert et design på en arbeidsbåt til Fitjar Mekaniske Verksted (FMV), som skal bygge et fartøy for Aqua Seaworks AS.

Fartøyet er en katamaran/arbeidsbåt med hoveddimensjoner 14,99 x 12 x 3,9 meter.

Nøkkeltall «Remy Endre»: