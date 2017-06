Havyard sikrer milliardkontrakt

Havyard Ship Technology i Leirvik i Sogn bygger allerede tre ferger for Fjord1, nå er det klart at verftet også skal bygge de fem neste for rederiet. Det skriver Havyard i en pressemelding.

Verftet vant kontrakten, verdt om lag 1,1 milliard i konkurranse med tre andre verft, etter et godt samarbeid med de andre forretningsområdene i konsernet.

– Vi har dratt nytte av den samlede kompetansen vi har som maritimt teknologikonsern der alle disipliner har vært involverte i samarbeid mellom forretningsområdene Design & Solution, Ship Technology og Power & Systems. Dette har vært avgjørende for at vi kunne tilby en totalløsning som innfridde de svært strenge miljøkravene til disse ferjene, sier konsernsjef Geir Johan Bakke i meldingen.

Han er glad for at Havyard bidrar og tar del i den grønne revolusjonen innen dette feltet.

– Med disse ferjene tar vi i bruk mulighetene som ligger i digitalisering og gir både oss og Fjord1 et solid fotfeste i framtida og den fjerde industrielle revolusjonen.

Havyard Design & Solutions har en virtuell modelltank der man har kjørt kontinuerlige datasimuleringer på skrogutforming, og der det er testet hundrevis av forskjellige skroglinjer for å optimalisere energiforbruket i disse sambandene.

– Og nå kan vi levere en ferge som går på batteri hele overfartstiden.

Alt utstyr på ferjene er lagt opp til å gå på batteri, samtidig er det full backup med dieseldrift ved lengre strømstans.

Havyard Design & Solutions leverer design og engineering, Havyard Ship Technology skal bygge ferjene mens Power & Systems leverer hybrid framdriftssystem, broløsninger og automasjon, batterisystem, laddesystem og elektriske system.

Tre av fergene skal in på Hareid-Sulesund og to på Magerholm-Sykkylven i Møre og Romsdal. Fergene blir 111 meter lange med kapasitet til 120 biler.