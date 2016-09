Havyard Leirvik bygger arbeidsbåt

Havyard Ship Technology skal bygge en 23 meters arbeidsbåt for oppdrettsnæringen, og verftet tar med det steget inn i et nytt segment. Kunden er skotske Inverlussa Marine Services.

Skipet, som blir nybygg nr. 123, skal bygges i sin helhet ved Havyard Ship Technology sitt verft i Leirvik i Sogn og leveres i april 2017, med opsjon på ett skip til som kan leveres tredje kvartal 2017. Kontrakten har en verdi i overkant av 30 millioner kroner.

Perfekt partner

Salgsdirektør ved Havyard Ship Technology, Lars Conradi Andersen er fornøyd med sin nye kunde. – Inverlussa er en perfekt partner for oss når vi går inn i dette segmentet, og med sin lange erfaring både fra oppdrett og operasjon av arbeidsbåter har de mye å tilføre oss. Vi er svært tilfredse med at de har valgt oss, og håper at dette er starten på et langt og godt samarbeid.

Inverlussa holder til på vestkysten av Skottland, og operer en flåte bestående av arbeidsbåter og mindre offshore servicefartøy som betjener blant annet oppdrett og havvindnæringen. Direktør i Inverlussa, Ben Wilson, ser frem til å jobbe sammen med Havyard Ship Technology på dette prosjektet. – Vi har sett etter et verft med de kvalitetene vi har funnet hos Havyard, og når de i tillegg kom opp med en svært god leveringstid var valget enkelt. Vi ser av de produktene de leverer at vi har god grunn til å ha høye forventninger til vår nye båt.

Viktig kontrakt

Kontrakten er Havyard Ship Technology sin første innenfor dette segmentet, og selv om den er liten i forhold til det verftet tradisjonelt bygger er den ikke mindre viktig av den grunn. I dagens krevende marked gjelder det å være relevant, og tilby produkter som kundene etterspør. Dette er en type båt som vi bygger i sin helhet ved verftet vårt, og den gir dermed arbeid til produksjonen vår umiddelbart og uten å gå på bekostning av vår kapasitet for tradisjonelle nybygg og reparasjonsoppdrag, sier Conradi Andersen.

Verftet i Havyard gruppen har de senere årene vært gjennom en nødvendig omstilling for å møte den endrede markedssituasjonen, og har etablert seg innenfor både brønnbåt, fiskeri og vindkraft service i tillegg til offshore service. Verftet er for tiden i full sving med ferdigstille to isbrytere som skal leveres til russiske Femco, og har i tillegg en brønnbåt som skal leveres til Norsk Fisketransport før nybygget til Inverlussa skal leveres. Executive Vice President Lasse Stokkeland i Havyard Ship Technology ser lyst på fremtiden og tror på flere kontrakter i tiden fremover –Selv om det er tøff konkurranse ser vi at arbeidet vi har lagt ned for å omstille oss og gå inn i nye segmenter de siste årene er i ferd med å bære frukter. Vi jobber med å sikre oss arbeid innenfor reparasjon og mindre nybygg som bidrar positivt i en kortere horisont, samtidig som vi er i god posisjon på vinne nybyggingskontrakter innenfor de segmentene der vi er godt etablerte allerede.

Arbeidsbåten som Havyard Ship Technology skal bygge er designet av skotske Macduff Ship Design.

Hoveddata

Lengde: 23 m

Bredde: 9,7 m

Dekskapasitet: 80 Ton

Hovedmaskin: 1000 kW

Mannskap: 6 personer