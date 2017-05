Havyard bygger verdens største brønnbåt

Det Ålesund-baserte brønnbåtrederiet Sølvtrans har kontrahert verdens største brønnbåt fra Havyard. Det fremgår av en pressemelding fra verftet.

Brønnbåten blir 116 meter lang og 23 meter bred. Skipet som får navnet «Ronja Storm» får plass til 7.450 kubikkmeter vann i fisketankene, noe som er over dobbelt så mye som normalt store brønnbåter. I tillegg skal båten kunne ta med seg 5.000 kubikkmeter ferskvann.

Etter levering skal den inn på en ti-årskontrakt for oppdrettsselskapet Huon ved Tasmania utenfor Australia. Tasmania har knapphet på ferskvann både når det gjelder kvalitet og tilgjengelighet. Dette er løst ved at det nye Havyard-designet får utstyr som kan produsere nesten 17 millioner liter ferskvann per døgn.

«Laksehospital»

Ferskvannet blir brukt til «laksehospital». Fisken blir tatt opp av merdene og svømmer i ferskvann for å bekjempe den amøbiske gjellesykdomen AGD. På Tasmania skjer dette omtrent en gang i måneden. Med det gigantiske ferskvannanlegget og de enorme tankene, kan man ta fisken i en hel 240-meters merd og behandle samtidig.

– Det er en stor fordel og vil stresse fisken mindre. Det igjen gir både bedre kvalitet på fisken og kortere avbrekk i veksten for fisken, sier CEO i Sølvtrans, Roger Halsebakk.

Den store produksjonen av ferskvann i tillegg til renseanlegg som gjør at vannet kan brukes flere ganger, fører til at båten slipper å avbryte arbeidet og gå til land for å fylle nytt vann så ofte som andre båter må.

Laksen blir lastet opp i tanker med ferskvann der fisken får svømme rundt i cirka tre timer samtidig med at den kan bli transportert til en ny merd.

«Ronja Storm» blir dessuten utstyrt for fiskesortering, transport av slaktefisk og smolt samt at den utstyres for medisinering. Det er også lagt vekt på både stabilitet og redusert støy.

Verdens største brønnbåt vil koste vel 500 millioner kroner.

– Vi tar ingen shortcuts når det gjelder utstyr til og transport av levende fisk. Etter 31 år i bransjen og som pionerer innen utvikling av brønnbåter, så vet vi hva som skal til.

Totalleveranse til Havyard Group

Sølvtrans og Havyard har arbeidet med prosjekt også tidligere, og denne gangen endte det med at Havyard Group fikk totalleveransen. Havyard Design & Solutions leverer design og engineering, Havyard Ship Technology skal utruste, Havyard Power & Systems skal levere dieselelektrisk maskineri og fremdriftssystem, automasjon og broløsning og MMC First Process leverer alt av fiskehåndteringsutstyr.

– Vi gleder oss over at våre erfaringer fra bygging av tidligere brønnbåter kan tas videre inn i dette prosjektet som sprenger grenser både når det gjelder størrelse og teknologi, sier Sales Manager Frank Edvard Vike og Senior Designer Kjetil Myren.

Sølvtrans drar nytte av at Havyard tilbyr en totalpakke der rederiet drar nytte av synergier og får en partner å forholde seg til.

– Kontrakten viser også at vi med to brønnbåter i porteføljen og den tredje under bygging er en ledende aktør både innen bygging av brønnbåter og som leverandør av utstyr til brønnbåtnæringen, sier CEO i Havyard, Geir Johan Bakke.

Sølvtrans tar med denne kontrakten steget fra å være en stor og viktig kunde for MMC First Process innen fiskehåndtering til å nå kjøpe et komplett fartøy fra Havyard. Roger Halsebakk sier de ser fram til samarbeidet og den ferdige båten.

– Vi valgte Havyard Group ut fra en totalvurdering der både pris og kvalitet var avgjørende. I tillegg kan Havyard vise til at de har bygd flere brønnbåter tidligere. Det er med på å gi trygghet for at Sølvtrans vil levere gode tjenester til vår samarbeidspartner Huon, der fiskevelferd har høyeste fokus.