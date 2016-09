Havyard bygger om til hybrid

Havyard Ship Technology melder i dag at de har inngått kontrakt med Torghatten Nord AS, for ombygging og hybridisering av to 120 PBE pendelferger.

Fergene går i dag på samband tilknyttet E6 og riksvei 827 Drag – Kjøpsvik i Nordland.

Arbeidet består i fornyelse av framdriftsanlegg og kraftelektronikk om bord, der Siemens AS står som en sentral leverandør av utstyr og kompetanse.

Herunder ligger installasjon av batteripakke, og forberedelser til eventuell framtidig helelektrisk drift.

– Vi er svært glad for at Torghatten Nord AS har valgt oss til å gjennomføre denne ombyggingen. Vi har satset tungt på å omstille oss til også å være en leverandør i ombyggings- og reparasjonsmarkedet, og med denne kontrakten med Torghatten Nord har vi fått en god mulighet til å vise at vi også kan mestre denne typen oppdrag. Hybrid- og elektrisk drift tror vi vil være svært interessant framover, spesielt i fergesegmentet, og der ønsker vi selvsagt å være en interessant aktør framover, sier Trygve Solaas, viseadministrerende direktør ved HST i Leirvik i en pressemelding.

Arbeidet med ombyggingen vil starte umiddelbart, og skal sluttføres i løpet av året.