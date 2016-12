Havnearbeidere tapte i Høyesterett

Høyesterett har frikjent det danske selskapet Holship i striden med Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), det melder NRK.

Stridens kjerne er et krav fra LO og NTF om at Holship slutter seg til rammeavtalen for laste- og lossearbeidere, som gir fortrinnsrett til NTF-organiserte havnearbeidere. Holship på sin side vil heller benytte egne ansatte.

Holship tapte både i tingretten og lagmannsretten, men vant frem i EFTA-domstolen som mente fortrinnsretten for NTF-organiserte i norske havner var i strid med EU-retten.

Nå har de også fått medhold i Høyesterett, og de NTF-ansatte mister fortrinnsretten i norske havner. – Jeg er ikke overrasket og fryktet dette ville komme. Likevel håpet jeg på et annet utfall, sier Inge Vidar Lone, leder i Rogaland Transportarbeiderforening, til NRK.