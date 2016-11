Havila unngikk konkurs

Det gikk som bankene og majoritetseier i Havila Shipping ønsket. Den trassige delen av obligasjonseierne kastet i dag inn håndkleet.

Etter at bankene torsdag i forrige uke satte hardt mot hardt, har obligasjonseierne hatt helgen til å besinne seg på. Trolig kom de til at alternativet – konkurs – var enda verre enn den omdiskuterte pakken.

Den endelige redningspakken, som det nå er blitt stemt over, innebærer at bankene skyver på forfallene, deler av obligasjonsgjelden ettergis mens resten gjøres om til ny egenkapital, pluss at aksjonærene med Sævik-familien i spissen går inn med frisk kapital. Dermed kuttes netto rentebærende gjeld fra 5,2 til 3,7 milliarder kroner, ifølge selskapets presentasjon av krisepakken.

Klarer seg til 2020

Obligasjonseierne har protestert, og ønsker at hele obligasjonsgjelden skal konverteres til aksjer slik at de slipper å ta et tap. Dette har ikke selskapet og bankene akseptert.

Havila-sjef Njål Sævik sier til dn.no at han er glad for støtten fra obligasjonseierne. Han forteller videre at rederiet nå vil klare seg frem til november 2020, gitt forutsetningene som er lagt inn.